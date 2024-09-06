Зеленский: Российские войска отступили

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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по вопросам обороны Украины на базе НАТО в Рамштайне, сообщил, что более 1,3 тысячи квадратных километров Курской области находятся под контролем ВСУ. По его словам, украинские войска освободили 100 населенных пунктов, а российские войска отступили, увидев приближение украинских сил.

Российские военные регулярно заявляют о срыве наступлений ВСУ в Курской области, где боевые действия начались месяц назад, 6 августа. Президент России Владимир Путин на форуме во Владивостоке утверждал, что ситуация стабилизируется, и ВСУ постепенно вытесняются с российской территории.

Зеленский также заявил, что Россия планировала наступление на Сумскую область с территории Курской области, однако украинские войска перехватили инициативу и «вытесняют войну на территорию России».