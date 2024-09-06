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Президент Италии призвал не бояться реформ

Президент Италии призвал не бояться реформ

ЕС – это незавершенный проект, который находится в процессе создания. Об этом заявил в своем видеобращении к участникам Форума Черноббио президент Италии Серджо Маттарелла, выступил в защиту европейского проекта.

«Европа не достроена», – сказал он, напомнив о «недавних ясных решениях, принятых Еврокомиссией после пандемии» По его словам, это «важные решения», которые привели к «смелой политике в отношении долга с Next Generation EU».

Европейский проект интересует всех и касается всей планеты, это инклюзивный проект, основанный на признании равенства людей, народов и стран. Потому возникает вопрос, как оправдывают это те, кто принимает решения, отказ от активной роли европейских стран в целом в международном контексте, заявил итальянский президент.

Он подверг критике тех, кто называет Европейский союз «утешительной утопией». По его словам, критики часто упускают из виду два ключевых аспекта.

Во-первых, ЕС – это «первый в истории опыт подобного рода, характеризующийся прямым участием народа в принятии решений». Во-вторых, решения, вызывающие споры на местном уровне, являются результатом не навязанных сверху регламентов, а «согласованных на общеевропейском уровне между национальными правительствами, Еврокомиссией и Европарламентом в ходе прозрачных процедур».

Маттарелла также призвал не бояться реформ и смотреть в будущее, представляя себе Европу с более совершенной архитектурой и открытую для новых стран, таких как государства Западных Балкан. «В общественном мнении всплывают призраки прошлого, которые надеются на забвение, чтобы снова поднять голову. Каждое поколение призвано бороться с этими призраками», – подчеркнул президент.

Касаясь экономических вопросов, Маттарелла отметил, что Италия является «добросовестным должником» с 30-летней историей профицита бюджета. Страна платит по процентам чуть меньше, чем Германия и Франция вместе взятые, хотя госдолг Италии вырос в основном с 1992 года из-за выплаты процентов.

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