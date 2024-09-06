Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору

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Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Мы видим, что это возможно по ходу мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

Об этом сказал президент Ильхам Алиев в ходе выступления на сессии «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на Международном форуме Черноббио.

По его словам, примерно 80 процентов текста мирного договора уже согласовано.

«Мы уже добились запуска процесса делимитации границ, даже демаркации. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь тринадцатикилометровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысячи километров. Однако это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора», – отметил президент.