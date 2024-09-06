Более 80 % немцев недовольны работой правительства Шольца

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Более 80 % жителей Германии недовольны работой правительства страны. Уровень поддержки правящей в ФРГ коалиции «Светофор» (Социал-демократическая партия Германии, «зеленые», Свободная демократическая партия) упал до самой низкой отметки с момента ее прихода к власти в 2021 году. Это следует из результатов опроса, который был проведен институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD, пишет ТАСС.

По данным исследования, на сегодняшний день только 16 % немцев удовлетворены работой правительства. Аналогичный опрос проводился в августе, тогда этот показатель был выше на 4 процентных пункта. Помимо этого, как выяснили социологи, крайне низкие рейтинги наблюдаются у канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ), главы минфина Кристиана Линднера (СвДП) и главы минэкономики Роберта Хабека («зеленые»).

Из результатов опроса следует, что, если бы выборы в бундестаг прошли в ближайшее воскресенье, коалиция не имела бы шансов остаться у власти. Так, СДПГ заручилась бы поддержкой 15 % избирателей, «зеленые» — 11 %, СвДП — только 4 %. Таким образом, в сумме бы они набрали 30 %.

Опрос проводился 3–4 сентября. В нем приняли участие 1309 человек.