Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом

223 Просмотров

Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры, начиная с подписания соответствующей декларации десять лет назад. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на сессии «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на Международном форуме Черноббио.

Президент напомнил о визите итальянского президента Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и отметил, что сам посещает Италию уже в третий раз с 2020 года. Алиев подчеркнул: «Наши контакты на высоком уровне демонстрируют, что мы очень близкие партнеры». Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, с товарооборотом в 16 миллиардов долларов за прошлый год, и есть потенциал для дальнейшего роста, особенно в энергетике и других секторах.

Алиев также отметил, что Азербайджан – ведущий поставщик нефти для Италии и второй по значимости поставщик газа.

Важным примером расширения сотрудничества стал Итало-азербайджанский университет, созданный в партнерстве с пятью ведущими университетами Италии. По словам президента, выпускники этого вуза будут «естественным мостом» между странами, владея итальянским языком и культурой.