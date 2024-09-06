У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио |
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору |
Лидер Нигера потребовал от Франции вернуть украденные за 65 лет деньги |
Telegram выполнил требование Парижа и начал модерировать приватные чаты |
В чем ошибся премьер? |
Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня |
Алиев: Некоторые страны препятствуют развитию отношений Азербайджан-ЕС |
Мелони приняла приглашение Алиева посетить Азербайджан |
Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе |
Главное Политика

Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом

Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом

Азербайджан и Италия уже много лет работают как стратегические партнеры, начиная с подписания соответствующей декларации десять лет назад. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на сессии «Роль Азербайджана в новых геополитических условиях» на Международном форуме Черноббио.

Президент напомнил о визите итальянского президента Серджо Маттареллы в Азербайджан в 2018 году и отметил, что сам посещает Италию уже в третий раз с 2020 года. Алиев подчеркнул: «Наши контакты на высоком уровне демонстрируют, что мы очень близкие партнеры». Италия является крупнейшим торговым партнером Азербайджана, с товарооборотом в 16 миллиардов долларов за прошлый год, и есть потенциал для дальнейшего роста, особенно в энергетике и других секторах.

Алиев также отметил, что Азербайджан – ведущий поставщик нефти для Италии и второй по значимости поставщик газа.

Важным примером расширения сотрудничества стал Итало-азербайджанский университет, созданный в партнерстве с пятью ведущими университетами Италии. По словам президента, выпускники этого вуза будут «естественным мостом» между странами, владея итальянским языком и культурой.

Теги:
Из этой рубрики
Армению на саммите БРИКС представит Пашинян
Политика

Армению на саммите БРИКС представит Пашинян

2024/09/06, 14:43
У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио
Политика

У Алиева показали эффектное видео с его участия на Международном форуме в Черноббио

2024/09/06, 14:11
Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору
Политика

Алиев выразил надежду на успех азербайджанской инициативы по мирному договору

2024/09/06, 13:23
Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом
Политика

Ильхам Алиев на форуме Черноббио: Азербайджан и Италия – стратегические партнеры с большим потенциалом

2024/09/06, 11:58
Активизация БРИКС как грядущая изоляция Армении в регионе
Политика

Активизация БРИКС как грядущая изоляция Армении в регионе

2024/09/06, 10:51
В чем ошибся премьер?
Политика

В чем ошибся премьер?

2024/09/06, 10:22
Евросоюз взялся за дестабилизацию Южного Кавказа
Политика

Евросоюз взялся за дестабилизацию Южного Кавказа

2024/09/06, 09:55
Кыргызстан легализовал талибов
Политика

Кыргызстан легализовал талибов

2024/09/05, 23:20
Вашингтону не по душе спич Путина о выборах в США
Политика

Вашингтону не по душе спич Путина о выборах в США

2024/09/05, 23:09