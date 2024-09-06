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Telegram выполнил требование Парижа и начал модерировать приватные чаты

Telegram выполнил требование Парижа и начал модерировать приватные чаты

Мессенджер Telegram изменил политику безопасности и намерен начать модерацию приватных чатов после задержания во Франции его сооснователя Павла Дурова. Об этом сообщил портал TechCrunch.

По его информации, Telegram в четверг удалил со страницы ответов на часто задаваемые вопросы (FAQ) информацию о том, что приватные чаты защищены от запросов на модерацию. «Во всех приложениях Telegram есть кнопка «Пожаловаться», которая позволяет сообщать о незаконном контенте нашим модераторам», – сообщает руководство мессенджера в обновленном разделе.

Кроме того, на странице FAQ Telegram предоставил адрес электронной почты, на который можно направить запрос модераторам на удаление контента, приложив ссылку. При этом портал отмечает, что платформа публично не объявляла об изменениях политики модерации.

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