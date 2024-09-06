Лето 2024 года стало самым жарким в истории

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Лето 2024 года в Северном полушарии стало самым жарким за всю историю наблюдений, сообщила Европейская служба Copernicus.

Среднеглобальная температура в июне-августе превысила средний показатель 1991-2020 годов на 0,69°C, побив рекорд 2023 года (0,66°C).

В Европе температура была выше среднего на 1,54°C, побив рекорд 2022 года (1,34°C). В Западной и Северной Европе лето было влажным, а в Средиземноморском регионе и Восточной Европе — засушливым. Заместитель директора Copernicus Саманта Берджесс отметила, что экстремальные условия будут усиливаться без срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов.