В чем ошибся премьер?

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Расчетливость предполагает выстраивание разумной линии действий, так, чтобы возможные последствия ни при каких обстоятельствах не оборачивались острым концом к исполнителю. Идя на рискованный шаг по устранению Исмаила Хании в Тегеране, Тель-Авив был уверен, что дальнейший ход событий пойдет по его сценарию.

По логике вызова, брошенного Ирану, корпус стражей исламской революции (КСИР) должен был оперативно нанести удар возмездия. А следом в дело должны были включиться ближайшие союзники Израиля. Ожидалось, что давно вынашиваемый в коридорах израильской политики антииранский план наконец-то из мечты превратится в реальность. Однако выстроенная Беньямином Нетаньяху конфигурация, пошатываясь, постепенно рушится. Стало быть, скоро могут разыграться совсем непредсказуемые ходы и движения.

Главный иранский прокси «Хезболла», словно разминаясь, ежедневно наносит массированные ракетные удары по военным объектам южного соседа. Из Тель-Авива доносятся реляции о перехвате максимального количества выпущенных снарядов. Однако это не означает, что военные объекты еврейского государства гарантированно защищены от опасности точного попадания.

Иранский след виден в охваченном огнем Секторе Газа, где израильская армия по-прежнему реализует тактику выжженной земли, погибают сотни людей в день. Но и это не есть ответ Тегерана на провокацию с гибелью Хании.

Некоторые антииранские деятели радовались, мол, Иран загнан в цугцванг, и любое его действие обернется фиаско для него самого. Видать, они недооценили тонкость персидской дипломатии, которая вооружена стоическим терпением. Одно дело — выдерживать паузу, ничего при этом не делая, и совсем другое — проявляя выдержку, действовать наверняка на главных треках.

Американцы показали, что им не выгодно накалять обстановку на иранском направлении. И не только потому, что впереди у демократов бой века с Трампом. США перед лицом военно-технических возможностей Ирана весьма уязвимы. Их показательные перемещения на Восток с военно-морской армадой — это большей частью показательный трюк для сообщества, мол, мы союзника (Тель-Авив) не бросаем.

В реалиях Израиль буквально докучлив и одолевает Вашингтон своей назойливостью и запредельным желанием спровоцировать большую войну ради вовлечения в нее Америки. Последняя этого не только не желает, но и боится.

Стратегические объекты США в регионе на мушке иранских ракетчиков и боевых групп, не говоря о факторе КСИР и иранской армии. Некогда наводившие ужас на советов и других игроков американские авианосцы ныне являются достигаемыми целями для иранского гиперзвука. Наконец, перспектива наземного столкновения с прокси Тегерана и его армией тоже весьма проблематичная перспектива. Вашингтон поставил на контактный процесс с иранцами, используя мягкую дипломатию.

В недрах этого вопроса и разыгрывается хитрая интрига. Тегеран не бросился в омут смятения, переведя дух, решил выслушать посланцев Белого дома. Те, кто хотел вывести Тегеран из себя, теперь сами ерзают. Иранская дипломатия умеет преобразовывать проблемы и бедствия в преимущественные статьи. Возвращение власти над собой — это своеобразная норма для сохранения хладнокровия.

А в Израиле, похоже, расстались с идеей нанесения превентивного удара, в глубине души понимая, что это может стать настоящей катастрофой для еврейского государства. Тогда Иран точно накроет прокси Запада ракетным шквалом. Оно Израилю нужно?!

Стратегический союзник Тегерана — Пекин уже просит иранцев несколько замедлить развитие ракетной программы. В арсенале страны более 5 миллионов серьезных наступательных видов сверхзвукового и гиперзвукового оружия, и это уже не шуточный, а вполне эпический момент. И чего же в свете всего тревожного ожидать? Наконец, Тегеран вступит в процесс или ограничится потенциалом прокси?

По тому, что происходит в Израиле, можно сказать, что Иран набирает серьезные очки. Тель-Авив и многие города еврейского государства живут под воем сирен. Тысячи жителей страны одной ногой в бомбоубежищах, и у них наблюдаются серьезные психологические проблемы ввиду фактора страха.

Около миллиона граждан под разными предлогами за неполный месяц покинули пределы земли обетованной. Речь не о среднестатистических жителях, а о представителях имущей прослойки, которые сделали выводы о безрассудной политике Беньямина Нетаньяху. Они — потенциальные оппозиционеры, не разделяющие линию жесткого противостояния как с Ираном, так и с палестинцами.

Израильский премьер неумолим в своей радикальной убежденности, и на него не действуют уличные протестные волны. Такое впечатление, что он еще круче закручивает гайки, чтобы доказать бессмысленность оппонирования со стороны несогласных.

На него не подействовал демарш шефа ШАБАК (Общей службы безопасности Израиля) Ронена Бара, который в своем гневном обращении осудил радикализм премьера, предупредив его, что «еврейский террор на палестинских территориях может привести к непоправимым последствиям для Израиля».

Не далеки от истины и те, кто полагает, что глава кабинета не только нагнетает обстановку в регионе, но и вносит глубокий раскол в отношения гражданских властей и силовых министерств. Премьер в ссоре с министром обороны Йоавом Галантом, вполне резонно заметившим, что «военная цель Нетаньяху в виде полной победы над ХАМАС — это полная чепуха».

Стало быть, наметился еще один раскол между частью кабинета и силовиками, и это очень нежелательный показатель. В столь беспокойное время Биньямин Нетаньяху вознамерился провести заседание военно-политического кабинета на границе между сектором Газы и Египтом, на так называемой Филадельфийской оси. Глава кабинета захотел, чтобы министры своими глазами увидели горящий район и поняли, почему на переговорах он не готов идти на уступки.

Нетаньяху попросил главу ШАБАК Ронена Бара изучить возможность доставки министров к месту проведения заседания на бронетранспортерах. Однако шеф безопасности отговорил главу правительства от идеи проведения заседания в фактической зоне боевых действий. Значит, осуществление мер безопасности в нынешней сложной обстановке проблематично и опасно.

Между тем просочились подробности об уничтожении на севере страны нескольких крупных военных объектов под ударами «Хезболлы». Выведены из строя командные пункты, воинские части и ряд объектов военной инфраструктуры, что свидетельствует о существующих в системе железного купола и ПВО брешах. Разведка боем южно-ливанских сил дает результат, хотя и «Хезболла» тоже подсчитывает потери. Но пока речь о полномасштабных столкновениях не идет.

Нельзя сбрасывать со счетов очевидную данность, согласно которой израильская армия после 7 октября 2023 года, вступив в жесткую схватку с боевыми группами ХАМАС, сильно устала, ослабла и уже не блещет боевым духом. И тут Нетаньяху пошел на открытие второго иранского фронта. Он держит Израиль под большим напряжением.

Идя на разогрев региональной обстановки, Тель-Авив переоценил свои возможности и, самое главное, не достиг главной цели — по привлечению к своей стратегии Запада. Нетаньяху допустил ряд непростительных ошибок, и его позиции сильно пошатнулись не только в обществе, но и в правительственных кругах.

Правильно замечено, что умение быть мудрым заключено в способности знать, чего не следует делать и на что не следует обращать внимание.

Тофик Аббасов