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Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Британия направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet

Лондон намерен направить Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet общей стоимостью 213 миллионов долларов для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца 2024 года, рассказали в Минобороны Великобритании.

В заявлении также подчеркивается, что Джон Хили, министр обороны Великобритании, официально объявит о пакете помощи в ходе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) на американской авиабазе Рамштайн в Германии 6 сентября.

Разработанная французской компанией Thales Air Defence ракета Martlet (LMM) имеет лазерное наведение и скорость полета в 1,5 Маха. Она предназначена для использования на вертолётах, катерах, сухопутных платформах, а также в составе переносных зенитных комплектов.

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