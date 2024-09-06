Лавров раскрыл, какие условия ЕС ставит Турции для членства в блоке

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В ЕС сигнализируют Турции о том, что Анкара должна поддержать европейские санкции в отношении России, если хочет стать полноправным членом блока. Об этом в беседе с РБК заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам министра, в Евросоюзе напомнили Турции после известия о заявке Анкары в БРИКС о том, что кандидатам в члены ЕС необходимо присоединиться к единой внешней политике блока, а также линии в области безопасности.

«Это откровенное указание на присоединение к антироссийским санкциям, если Турция хочет стать членом Евросоюза», — подчеркнул Лавров.