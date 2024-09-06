Москва оценила намерения Турции вступить в БРИКС

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Намерения Турции насчет вступления в БРИКС, вероятно, серьезные, если власти страны делают такие заявления. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.

Также несколькими днями ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в предстоящем саммите межгосударственного объединения БРИКС, который состоится в Казани в октябре 2024 года.