МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда

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Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти достигнут пика в 2026 году, а затем резко начнут снижаться, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Нефтяные доходы королевства через два года достигнут 783 млрд риалов ($209 млрд), составив около 26% валового внутреннего продукта. К 2029-му они сократятся до 778 млрд риалов ($207 млрд), что на 4,1% меньше предыдущих оценок.

По подсчетам МВФ, Эр-Рияду нужны цены на нефть на уровне $96 за баррель, чтобы сбалансировать госбюджет. Это более чем на $20 выше текущих уровней Brent.