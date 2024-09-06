Дуров прервал молчание: Допрашивали 4 дня |
Алиев: Некоторые страны препятствуют развитию отношений Азербайджан-ЕС |
Мелони приняла приглашение Алиева посетить Азербайджан |
Фидан винит Нетаньяху в геноциде в Газе |
Зеленский раскрыл, как пришла идея Курской операции |
Армения устроила вооруженную провокацию |
Путин сделал заявление по ситуации в Курской области и назвал приоритетную цель в войне |
Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха |
В Беларуси прогремели взрывы (обновлено) |
Главное Экономика

МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда

МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда

Доходы Саудовской Аравии от продажи нефти достигнут пика в 2026 году, а затем резко начнут снижаться, пишет Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Международного валютного фонда (МВФ).

Нефтяные доходы королевства через два года достигнут 783 млрд риалов ($209 млрд), составив около 26% валового внутреннего продукта. К 2029-му они сократятся до 778 млрд риалов ($207 млрд), что на 4,1% меньше предыдущих оценок.

По подсчетам МВФ, Эр-Рияду нужны цены на нефть на уровне $96 за баррель, чтобы сбалансировать госбюджет. Это более чем на $20 выше текущих уровней Brent.

Теги:
Из этой рубрики
МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда
Экономика

МВФ предрекает падение нефтяных доходов Эр-Рияда

2024/09/06, 00:42
Треть внешней торговли России приходится на Китай
Экономика

Треть внешней торговли России приходится на Китай

2024/09/05, 21:55
Баку и Рим развивают экономические связи (фото)
Экономика

Баку и Рим развивают экономические связи (фото)

2024/09/05, 19:09
В Турции повысили прогноз инфляции к концу 2024 года
Экономика

В Турции повысили прогноз инфляции к концу 2024 года

2024/09/05, 13:34
Ильхам Алиев встретился в Риме с гендиректором Eni S.P.A (фото, видео)
Экономика

Ильхам Алиев встретился в Риме с гендиректором Eni S.P.A (фото, видео)

2024/09/05, 12:22
Появились серьезные проблемы с поставками товаров в Россию через Турцию
Экономика

Появились серьезные проблемы с поставками товаров в Россию через Турцию

2024/09/04, 22:47
Россия тайно покупает у Индии товары двойного назначения
Экономика

Россия тайно покупает у Индии товары двойного назначения

2024/09/04, 18:58
Импорт "зеленой энергии" для Европы: мифы и реальность
Экономика

Импорт «зеленой энергии» для Европы: мифы и реальность

2024/09/04, 14:50
Азербайджан ограничил импорт польской курятины
Экономика

Азербайджан ограничил импорт польской курятины

2024/09/03, 21:17