YouTube меняет стратегию рекомендаций подросткам

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Видеохостинг YouTube прекратит рекомендовать подросткам материалы, которые навязывают идеалы красоты и сравнивающие внешность и телосложение людей. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

«Работая с Консультативным комитетом, мы определили категории контента, которые могут быть безобидными как отдельное видео, но могут быть проблематичными для некоторых подростков при повторном просмотре», — говорится в сообщении.

В YouTube добавили, что указанные категории включают в себя тот контент, который сравнивает физические характеристики, а также идеализирует некоторые типы внешности по сравнению с другими, кроме того, идеализирует определенные уровни физической подготовки или веса тела.

В результате было принято решение провести ограничение повторных рекомендаций такого видеоконтента, связанного с этими темами, для подростков по всему миру. Как указывает компания, материалы такого содержания могут быть безвредными в рамках одного видео, но при многократном просмотре могут представлять угрозу для некоторых подростков.