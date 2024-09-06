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7 лет назад скончался величайший ученый Лютфи Заде

7 лет назад скончался величайший ученый Лютфи Заде

Всемирно известный азербайджанский ученый, основатель теории нечеткой логики и нечетких множеств Лютфи Заде скончался 6 сентября 2017 года в 7.30 утра по калифорнийскому времени.

Лютфи Алескер Заде родился 4 февраля 1921 года в Баку. Окончив в 1942 году Тегеранский университет, Лютфи Заде в 1943 эмигрировал в США, где сначала получил степень магистра (Массачусетский технологический институт, 1946), а затем и доктора (Колумбийский университет, 1946). 10 лет проработал в Колумбийском университете, дослужившись до звания профессора, а в 1959 году по рекомендации отца кибернетики Норберта Винера занял должность профессора в другом ведущем университете мира – Беркли, где до конца жизни был бессменным директором подразделения так называемых мягких вычислени

Лютфи Заде стал всемирно известным ученым после того, как 51 год назад разработал теорию нечеткой логики (Fuzzy Logic), которая считается революционной и широко применяется во всем мире. Эта теория позволила многим крупным компаниям добиться успеха в своих технологических разработках. Ученый также является автором таких исследований, как «Теория впечатлений», «Теория систем», «Теория оптимальных фильтров», сыгравших большую роль в развитии науки, формировании ее на новых основах.

Ученого похоронили на I Аллее почетного захоронения.

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