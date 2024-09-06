Украина не сообщала США о вторжении в Курскую область

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Украина не информировала администрацию президента США Джо Байдена о своем плане начать военную операцию в Курской области. Об этом сказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

«Да, мы никого не информировали», – ответил он на вопрос журналиста, сообщали ли украинцы в Вашингтон о Курской операции.

«И это вопрос не недоверия. Мы не информировали очень много институций в нашем государстве, внутри. Понимаете, это война, и утечка информации – постоянная. И она может быть не от человека, она может быть по средствам связи, по каким-либо планам, иногда – в закрытых штабах. Потому что много людей, много информации, и значит, что есть возможность утечки информации», – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что у Украины «были проблемы перед южной операцией» более года назад, когда все знали о подготовке этого наступления.

«Все знали об этой операции. И россияне знали. Россияне знали детали этой операции. Когда наши войска пошли наступать на юге, они ждали», – сказал глава государства.

«Поэтому это – не по недоверию. Я показываю, что это не только партнеры не знали. Это не знали многие службы, и украинская разведка не знала об этом. Я сократил максимально круг людей, которые знали об этой операции. Поэтому это было очень неожиданно. Я считаю, что это одна из причин, что операция прошла успешно», – резюмировал Зеленский.