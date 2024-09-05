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Вашингтону не понравился спич Путина о выборах в США

Вашингтону не понравился спич Путина о выборах в США

США были бы признательны, если бы российский президент Владимир Путин перестал говорить об американских выборах и не вмешивался бы в них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Он отметил, что определять, кто будет следующим президентом США должен только американский народ. «И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — сказал он.

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