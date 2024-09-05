Треть внешней торговли России приходится на Китай

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Доля Китая во внешней торговле России составляет 33%, что делает Пекин самым крупным торговым партнёром Москвы, заявил заместитель руководителя российской Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин.

«У нас больше $130 млрд торговля с Китаем. Китай составляет в российской внешней торговле долю в 33% — это самый крупный наш торговый партнёр», — приводит его слова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) РИА Новости.

На втором и третьем месте по торговому обороту с Россией находятся Турция и Индия, чья доля составляет 8,5%.