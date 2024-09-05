Австрия хочет принять переговоры Россия-Украина

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Австрия готова стать площадкой для переговоров и мирного урегулирования украинского конфликта, заявил канцлер Карл Нехаммер в соцсети Х. По словам политика, Вена приняла к сведению слова президента России Владимира Путина об открытости Москвы для диалога.

«Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на равных. Австрия будет готова поддержать справедливый и прочный мир на основе международного права и послужить в качестве места для переговоров, будучи принимающей ОБСЕ страной», — написал политик.