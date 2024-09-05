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Француженка мечтает выйти замуж за Путина

Француженка мечтает выйти замуж за Путина

Француженка Женевьева Бландин рассказала о любви к России. Соответствующее интервью публикует портал IRK.ru.

Женщина отметила, что стала интересоваться традициями и культурой страны в 2017 году. «Я ехала из Москвы в Владивосток три месяца, по пути останавливаясь как в крупных городах, так и в очень уединенных местах. Теперь я хочу получить вид на жительство в России и проникнуться настоящей русской атмосферой — пожить в Сибири», — заявила она.

Кроме того, иностранка призналась, что хотела выйти замуж за президента России Владимира Путина, но перед этим просила его найти ей возлюбленного. «В 2018 году я приехала в Россию на чемпионат мира по футболу (…). Тогда я сделала плакат: «Я француженка с острова Мартиника. Президент Путин, пожалуйста, помогите мне найти хорошего русского мужа»» — рассказала Бландин.

По ее словам, тогда у нее не было шансов найти себе супруга, поскольку весила 123 килограмма из-за проблем со здоровьем. «Но сейчас я выздоровела, нахожусь в хорошей форме (занималась единоборствами и триатлоном) и, если господин Путин не женат…» — высказалась собеседница издания.

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