Кризис в Бакинском швейном доме: фабрика терпит убытки

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В Бакинском швейном доме бьют тревогу: фабрика не может продать даже половину пошитой школьной формы. Об этом сообщает Minval.az, ссылаясь на официального представителя Бакинского швейного дома Этибара Азимова.

В этом году фабрика изготовила около 100 тысяч единиц школьной формы. Однако представитель недоволен тем, что родители школьников предпочитают покупать дешевую, как утверждает он , несертифицированную форму, изготовленную в подвалах, несмотря на то что их продукция отличается гораздо лучшим качеством.

«Мы снизили цены на нашу продукцию, но люди все равно бегут за подделками. Мы уменьшили цену на рубашки с 15 манатов до 12 манатов, а на брюки и юбки — с 25 манатов до 20 манатов. Поддельные рубашки стоят 8-9 манатов. Разница в цене небольшая, но почему люди не задумываются о том, что после первой стирки эта одежда превратится в тряпку? Некачественная форма не прослужит и одного-двух месяцев. Почему родители не думают о здоровье своих детей? Подделка может вызвать аллергию или различного рода сыпь», — возмущается Азимов.

По его словам, фабрика предоставляет на свою продукцию гарантию на год, в то время как ни один производитель не дает гарантии на товар дешевле 100 манатов. «Мы шьем одежду только из натуральных тканей. Например, футболки изготовлены из 100% хлопка, а брюки и юбки — из ткани, в составе которой 60% шерсти и 40% полиэстера», — добавил он.

Неизвестно, продолжит ли фабрика выпускать школьную форму в следующем году на фоне низких продаж. Такое положение дел может привести к значительным финансовым трудностям. Как ранее заявлял Азимов в СМИ, Бакинский швейный дом задолжал 4 млн манатов и ежемесячно выплачивает по 30 000 манатов.

Зарина Оруджалиева