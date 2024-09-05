ЕС призывает Грузию полностью пересмотреть законодательный пакет о «семейных ценностях»

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Европейский Союз выразил сожаление по поводу поспешного принятия во втором чтении законодательного пакета о «семейных ценностях и защите несовершеннолетних», об этом говорится в заявлении представителя ЕС.

Как утверждают в Евросоюзе, этот пакет «подрывает фундаментальные права грузинского народа и несет риск дальнейшей стигматизации и дискриминации части населения».

«ЕС сожалеет, что законодательство, которое имеет важные последствия для пути интеграции в ЕС, было принято без надлежащих общественных консультаций и тщательного анализа его соответствия европейским и международным стандартам», – говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что обеспечение и соблюдение прав человека лежит в основе процесса расширения, который ежегодно оценивается в отчете Европейской Комиссии о расширении.

«ЕС призывает грузинские власти полностью пересмотреть этот законодательный пакет. Такое предложение, в сочетании с ограничениями для гражданского общества, наложенными Законом о прозрачности иностранного влияния, приведет к дальнейшему ухудшению отношений между ЕС и Грузией», – отметили в заявлении.

В ЕС также напомнили, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен, и призвали власти подтвердить приверженность курсу на интеграцию в ЕС.