Назначен новый глава МИД Украины

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Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Украины первого заместителя министра Андрея Сибигу.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

Он отметил, что за это решение проголосовали 258 народных депутатов, выложив также фото табло с результатами голосования.

Как отмечается на сайте МИД, Сибига в 2016-2021 годах был послом Украины в Турецкой Республике.

В 2021- 2024 – заместитель руководителя Офиса президента Украины, а с 2024 года – первый заместитель министра иностранных дел Украины.