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В Шеки задержали мужчину, нашедшего сокровища Сасанидов

В Шеки задержали мужчину, нашедшего сокровища Сасанидов

В Шеки задержан мужчина, пытавшийся продать серебряные монеты VII века. Об этом Minnval.az сообщили в пресс-службе МВД республики. По данным пресс-службы, сотрудники Шекинского районного отдела полиции задержали местного жителя Бахрама Абдурахманова. У него было изъято 73 монеты, датируемые VII веком и включенные в список национального культурного наследия Азербайджана. Поэтому все монеты переданы на хранение в Шекинский историко-краеведческий музей.

«Эти монеты я нашел еще зимой, когда пас овец на склоне горы. Я собрал их и решил продать, когда мне понадобятся деньги», — рассказал Абдурахманов правоохранителям.

В Шеки задержали мужчину, нашедшего сокровища Сасанидов

В настоящее время МВД проводит расследование по данному факту.

Между тем директор Шекинского историко-краеведческого музея Вугар Мустафаев, комментируя Minnval.az данный случай, отметил, что все монеты относятся к периоду правления династии Сасанидов в истории Азербайджана.

«Поскольку я занимаюсь музееведением, не могу точно оценить стоимость этих монет. У нас в музее есть и другие экспонаты VII века и даже более раннего периода. После завершения ремонта наш музей откроется для посетителей, и люди смогут лично ознакомиться с новыми экспонатами», — сказал Мустафаев.

«Все переданные экспонаты будут сохранены в музее. Все, что находится на земле и под землей, принадлежит государству. Это национальное наследие, принадлежащее народу. Такие находки могут быть переданы только в музей. Нельзя просто взять лопатку и копать где попало», — добавил он.

По словам же эксперта в области нумизматики, заведующего отделом Института археологии и антропологии Национальной академии наук Акифа Гулиева, монеты периода правления династии Сасанидов достаточно редки. Их стоимость варьируется в зависимости от редкости экземпляра и его состояния. Иногда золотые монеты того периода могут стоить до 100 тыс. манатов, однако серебряные монеты стоят дешевле. Золотые монеты этого периода почти не встречаются. В целом, стоимость монет определяют коллекционеры. Похожие находки из того же периода ранее были обнаружены на территории Карабаха, в Барде и Шамахе. Также в Баку был найден клад времен правления сасанидского царя и великого жреца Ормузда, добавил учёный.

Зарина Оруджалиева

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