800 палестинских заключенных освободят из тюрем Израиля в рамках сделки по Газе

97 Просмотров

Восемьсот палестинских заключенных израильских тюрем будут освобождены в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на высокопоставленный источник администрации президента США Джо Байдена.

По данным издания, в 14 из 18 согласованных пунктов сделки три касаются обмена заложников, похищенных ХАМАС в октябре, на палестинских заключенных, содержащихся в тюрьмах Израиля.

«Он (американский чиновник – ред.) назвал число палестинских заключенных и террористов, которые будут освобождены в обмен на заложников, в 800 человек, включая тех, кто отбывает пожизненное заключение за убийство мирных жителей», – сообщило издание.

По словам Jerusalem Post, ожидается, что на первом этапе трехэтапного соглашения о прекращении огня в Газе будут освобождены от 18 до 32 заложников.