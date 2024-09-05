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Главное Общество

В Исмаиллинском районе проведена спецоперация

В Исмаиллинском районе проведена спецоперация

В Исмаиллинском районе арестованы чиновники, обвиняемые в вымогательстве взяток за строительные работы и аренду земли.

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании поступившей информации о незаконных действиях представителя главы исполнительной власти Исмаиллинского района в административно-территориальном округе город Исмаиллы Сулейманова Алишира Мухибби оглу и исполняющего обязанности председателя муниципалитета Дияллы Сурхаева Джахангира Махияддин оглу в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Алишир Сулейманов при исполнении своих служебных обязанностей требовал и получал в качестве взятки различные суммы денег от физических лиц в обмен на то, чтобы не создавать препятствий ведению соответствующих строительных работ на нежилых территориях, расположенных на территории города Исмаиллы, и оказывать покровительство путем создания условий для продолжения этих работ.

Кроме того, были выявлены основания для подозрения в том, что Джахангир Сурхаев, злоупотребив служебными полномочиями, получил от обратившегося к нему гражданина крупную сумму денег в качестве взятки за аренду сельскохозяйственных земель путем составления поддельных документов.

На основании предварительных доказательств, собранных по уголовным делам, А.Сулейманову и Дж.Сурхаеву было предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК, на основании ходатайства следователя и по представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием в их отношении решением Бинагадинского районного суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

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