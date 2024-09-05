Путин заявил, что Украиной руководят «инопланетяне»

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Украиной в настоящее время руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По мнению президента РФ, для восполнения потерь на фронте властям Украины придется понижать призывной возраст и «набирать детей». Однако и это не способно решить проблему, полагает он.

При этом украинские элиты не думают о своих гражданах, добавил Путин. По его словам, сами они могут «сесть в самолет — и нет их».