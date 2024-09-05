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Путин сделал заявление по ситуации в Курской области и назвал приоритетную цель в войне

Путин сделал заявление по ситуации в Курской области и назвал приоритетную цель в войне

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область только консолидировала российское общество, хотя враг хотел посеять панику и раскачать ситуацию в РФ.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Кстати говоря, отвлекаясь и на вопрос в целом, одна из задач, конечно, у противника заключалась в том, чтобы у нас посеять панику, раскачать внутриполитическую ситуацию в России, посеять неуверенность в наших действиях. Но к чему это привело – как всегда, к консолидации общества, как всегда бывает в таких случаях в России. О чем говорит тот факт, что количество людей, наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество резко увеличилось», – сказал он, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Также Путин отметил, что Киев хотел заставить Россию суетиться и нервничать, остановить наступление в Донбассе, но ничего не получилось, Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях – и наступление ВС РФ ускорилось.

Российский лидер отметил, что ВСУ несут очень большие потери и в живой силе, и в технике.

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