В Армении утвердили регламент работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном

123 Просмотров

Правительство Армении утвердило регламент совместной работы комиссий по делимитации границы с Азербайджаном.

Документ был принят на заседании кабмина без предварительных обсуждений, сообщают армянские СМИ.

Регламент определяет правила и процедуры работы комиссий, которые будут заниматься вопросами делимитации и демаркации границы между двумя странами. Он включает в себя механизмы взаимодействия сторон, порядок проведения встреч, а также направления совместной работы в рамках будущих переговоров по границе.