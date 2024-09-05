Копыркин: Миссия ЕС собирает разведданные против Азербайджана, Ирана и России

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Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин заявил, что миссия ЕС в Армении не защищает страну, а занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России.

«Отдельно подчеркну, что многие риски, с которыми сегодня сталкивается Армения, можно было купировать, если бы в сентябре 2022 года Ереван согласился на предложение реализовать по линии ОДКБ комплекс мер по стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном. Речь шла о серьезных инициативах, включавших военно-техническую помощь, направление мониторинговой миссии, содействие в обучении погранвойск. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, которая нисколько не защищает рубежи государства, а под прикрытием «мониторинга» занимается сбором разведданных против Азербайджана, Ирана и России», – сказал посол в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

Дипломат отметил, что судьбу Южного Кавказа должны определять исключительно страны региона и соседние государства-партнеры.