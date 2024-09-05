Задолженность по безобидному муниципальному налогу может обернуться настоящей головной болью

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Злостным неплательщикам муниципального налога на недвижимость могут запретить выезд из страны. Об этом в интервью Minval.az заявил председатель Общественного объединения пропаганды деятельности муниципалитетов Вугар Тофиглы.

В последние годы в Азербайджане наблюдается тенденция уклонения от уплаты налога на недвижимость, сбором которого занимаются местные органы самоуправления. Ранее это часто оставалось безнаказанным, но теперь ситуация изменится. Населению предстоит столкнуться со всей строгостью закона, уверяет эксперт. Избежать налога теперь будет сложно. Данные обо всех налогоплательщиках внесены в недавно созданную Муниципальную автоматизированную информационную систему (BAMS), интегрированную с базой данных Государственной службы по имущественным вопросам. В случае отказа от уплаты налога на недвижимость информация о нарушителе будет направлена в Министерство юстиции. Затем дело передадут в Службу пробации, которая может наложить, например, запрет на выезд из страны, отметил Тофиглы.

По словам эксперта, налог на имущество является основным источником доходов для муниципалитетов, особенно в крупных городах, где 80-95% бюджета формируется за счет этих выплат. В сельской местности муниципалитеты также получают доход от продажи земельных участков. Сборы осуществляются в соответствии с налоговым законодательством и взимаются муниципалитетами. Сумма налога рассчитывается в зависимости от площади жилого участка, а оповещения об оплате рассылаются до 15 августа. Закон позволяет распределить налоговые выплаты на две части: до 15 августа и вторую часть до 15 ноября. Если после середины ноября платеж не был произведен, начисляются штрафные пенни за каждый последующий день. Чтобы регулярно оплачивать налог на имущество, владельцу недвижимости необходимо зарегистрироваться в муниципальных органах, где ему будет присвоен идентификационный код налогоплательщика.

«Каждый должен помнить, что имущественный налог выплачивается один раз в год. Этого достаточно, чтобы избежать начисления процентов по задолженности. Также следует учитывать, что предусмотрены послабления для пенсионеров, национальных героев и других категорий лиц. Они освобождаются от налога в размере до 30 манатов. Кроме того, правительство освободило всех граждан от уплаты налога за 30 квадратных метров жилой площади», — пояснил Тофиглы.

Зарина Оруджалиева