Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха

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Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал NEWS.ru на полях ВЭФ подробности по делу сепаратистов Карабаха. Он напомнил, что следствие завершено, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

«Идет ознакомление с материалами уголовного дела — как у обвиняемых, так и у потерпевших. Знаете, что по этому уголовному делу очень много потерпевших. После проведения всех этих следственных мероприятий дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд — в соответствии с международными нормами и уголовно-правовым законодательством Азербайджана», — рассказал Алиев.