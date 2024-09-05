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Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха

Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев рассказал NEWS.ru на полях ВЭФ подробности по делу сепаратистов Карабаха. Он напомнил, что следствие завершено, в ближайшее время материалы будут переданы в суд.

«Идет ознакомление с материалами уголовного дела — как у обвиняемых, так и у потерпевших. Знаете, что по этому уголовному делу очень много потерпевших. После проведения всех этих следственных мероприятий дело будет направлено для рассмотрения по существу в суд — в соответствии с международными нормами и уголовно-правовым законодательством Азербайджана», — рассказал Алиев.

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