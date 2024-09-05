Армения устроила вооруженную провокацию |
Путин сделал заявление по ситуации в Курской области и назвал приоритетную цель в войне |
Камран Алиев рассказал подробности по делу сепаратистов Карабаха |
В Беларуси прогремели взрывы (обновлено) |
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона |
Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие |
В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона |
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео) |
Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении |
Главное Общество

Турецкий фонд поможет восстановить мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района

Турецкий фонд поможет восстановить мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района

Госслужба по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Минкультуры Азербайджана и Фонд тюркской культуры и наследия восстановят мечеть в освобожденном от оккупации селе Гочахмедли Физулинского района.

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны и реставрации памятников истории и культуры на территории Азербайджана, подписанного между сторонами, сообщает Report.

Документ подписали начальник Госслужбы Сабина Гаджиева и президент Фонда Актоты Раимкулова.

Меморандум направлен на сохранение, реставрацию и консервацию памятников истории и культуры, расположенных на территории Азербайджана и взятых под государственную охрану, а также на расширение сотрудничества сторон в области культурного наследия.

Теги:
Из этой рубрики
В Гусаре перестрелка: убиты два человека (фото 18+)
Общество

В Гусаре перестрелка: убиты два человека (фото 18+)

2024/09/05, 12:35
На дороге к границе с Ираном будет ограничено движение на 2 месяца
Общество

На дороге к границе с Ираном будет ограничено движение на 2 месяца

2024/09/05, 12:34
Ильхам Алиев встретился в Риме с гендиректором Eni S.P.A
Общество

Ильхам Алиев встретился в Риме с гендиректором Eni S.P.A

2024/09/05, 12:22
В Билясуварском районе произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество

В Билясуварском районе произошло землетрясение магнитудой 4,5

2024/09/05, 11:54
Задолженность по безобидному муниципальному налогу может обернуться настоящей головной болью
Общество

Задолженность по безобидному муниципальному налогу может обернуться настоящей головной болью

2024/09/05, 11:18
Турецкий фонд поможет восстановить мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района
Общество

Турецкий фонд поможет восстановить мечеть в селе Гочахмедли Физулинского района

2024/09/05, 11:10
Смартфоны атакуют азербайджанцев: дети в зоне особого риска
Общество

Смартфоны атакуют азербайджанцев: дети в зоне особого риска

2024/09/05, 10:52
Список дорог, которые будут открыты во время Формулы-1 в Баку
Общество

Список дорог, которые будут открыты во время Формулы-1 в Баку

2024/09/05, 09:56
Очередная группа шушинцев возвращается домой
Общество

Очередная группа шушинцев возвращается домой

2024/09/05, 09:14