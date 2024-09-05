В Беларуси прогремели взрывы (обновлено)

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Белорусские военные ночью зафиксировали факт нарушения воздушного пространства — предположительно, БПЛА, их уничтожили. Об этом сообщили в Минобороны республики.

10:23 В белорусском Гомеле, по сообщениям местных источников, прогремели два взрыва.

Перед этим украинские мониторинговые каналы сообщали, что в сторону Гомеля улетели два беспилотника-камикадзе, запущенных российской армией.

«Два звука взрыва слышали в Гомельском районе в 01:34 и 01:36. По предварительным данным, люди слышат и видят антидронную работу в беларусском небе», — пишет белорусский телеграм-канал «Беларускі Гаюн».

Канал утверждает, что ВВС Беларуси подняли в воздух два истребителя.