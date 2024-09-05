Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

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Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Эммануэля Макрона с поста президента Франции, сообщил Franceinfo.

«81 депутат блока «Нового народного фронта» подписали резолюцию, направленную на импичмент Макрона», — проинформировал телеканал, уточнив, что 72 подписанта являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция».

Сообщается, что на подобные действия депутатов подтолкнул «беспрецедентный» отказ президента назначить премьер-министром политика из коалиции, которая вышла вперед на парламентских выборах 7 июля.

Телеканал добавил, что следующим шагом будет прохождение резолюции через канцелярию Национальной ассамблеи для проверки приемлемости предложения.