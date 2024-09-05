Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона |
Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие |
В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона |
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео) |
Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении |
Наш пловец стал бронзовым призером Паралимпиады |
Вучич исключил поставки истребителей Украине |
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения |
Армения начинает пересмотр своей Конституции |
Главное Политика

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Эммануэля Макрона с поста президента Франции, сообщил Franceinfo.

«81 депутат блока «Нового народного фронта» подписали резолюцию, направленную на импичмент Макрона», — проинформировал телеканал, уточнив, что 72 подписанта являются депутатами от партии «Непокорившаяся Франция».

Сообщается, что на подобные действия депутатов подтолкнул «беспрецедентный» отказ президента назначить премьер-министром политика из коалиции, которая вышла вперед на парламентских выборах 7 июля.

Телеканал добавил, что следующим шагом будет прохождение резолюции через канцелярию Национальной ассамблеи для проверки приемлемости предложения.

Теги:
Из этой рубрики
Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона
Политика

Более 80 депутатов подписали резолюцию об отстранении Макрона

2024/09/05, 09:01
Иран: Поддержка Израиля равносильна ставке на хромую лошадь
Политика

Иран: Поддержка Израиля равносильна ставке на хромую лошадь

2024/09/05, 00:31
Турция и Израиль могут восстановить отношения
Политика

Турция и Израиль могут восстановить отношения

2024/09/04, 23:22
Турция и Египет подписали 17 соглашений
Политика

Турция и Египет подписали 17 соглашений

2024/09/04, 21:57
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео)
Политика

Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео)

2024/09/04, 21:23
Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)
Политика

Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

2024/09/04, 21:04
Глава МИД Швеции уходит в отставку
Политика

Глава МИД Швеции уходит в отставку

2024/09/04, 20:50
В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом
Политика

В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

2024/09/04, 20:06
ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека
Политика

ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека

2024/09/04, 20:02