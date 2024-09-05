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TUİB помогает детям азербайджанских шехидов

TUİB помогает детям азербайджанских шехидов

Турецко-азербайджанская ассоциация бизнесменов и промышленников (TUİB) вносит вклад в объем торговли между Турцией и Азербайджаном и продолжит работать над увеличением текущего объема между двумя странами.

Об этом заявил глава TUİB Хусейн Буюкфырат в беседе с «Анадолу» после церемонии открытия офиса TUİB в Анкаре.

Глава TÜİB напомнил, что отношения между двумя странами вышли на более высокий уровень после освобождения Карабаха и достигли стратегического масштаба.

Буюкфырат коснулся работы Ассоциации после освобождения Карабаха от оккупации.

«Мы заботимся о семьях, матерях, отцах и детях наших шехидов, которые сыграли самую большую роль и принесли самую большую жертву в этой победе. Мы посещаем семьи шехидов с первого дня», – рассказал глава TÜIB.

Он отметил, что TÜIB помогал детям шехидов Карабахской войны и способствовал обучению этих детей в Турции.

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