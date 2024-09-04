США обложили санкциями Симоньян и ее сотрудников

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Министерство финансов США вводит санкции в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, в черный список попали заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и сотрудница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

Также санкции были введены против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний — РИА «Новости», RT, «ТВ-Новости», Ruptly и Sputnik.