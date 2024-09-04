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Турция и Египет подписали 17 соглашений

Турция и Египет подписали 17 соглашений

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня впервые за 12 лет посетил Турцию с официальным визитом, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам переговоров стороны подписали 17 соглашений, посвященных различным сферам сотрудничества между двумя странами:

◾️ Меморандум о взаимопонимании по развитию индустриального парка в Новой административной столице.

◾️ Соглашение о выделении земельного участка для развития индустриального парка в городе им. 6 Октября.

◾️Меморандум о взаимопонимании по вопросам конкурентной политики между турецкой антимонопольной службой и антимонопольной службой Арабской Республики Египет.

◾️ Меморандум о сотрудничестве в области высшего образования.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в железнодорожном секторе.

◾️Меморандум о взаимопонимании между администрациями гражданской авиации.

◾️ Меморандум о взаимопонимании в области информационно-коммуникационных технологий.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по научному, экономическому и техническому сотрудничеству в области сельского хозяйства.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук.

◾️ Меморандум о взаимопонимании между Организацией по развитию малых и средних предприятий Турецкой Республики и Агентством по развитию и поддержке микро-, малых и средних предприятий Арабской Республики Египет.

◾️Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества и наращивания потенциала между министерствами культуры стран.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в финансово-экономических вопросах.

◾️ Меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по вопросам труда и занятости.

◾️ Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

◾️Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области урбанизации.

◾️ Меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел стран.

Президенты также подписали Совместную декларацию 1-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Турецкой Республикой и Арабской Республикой Египет.

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