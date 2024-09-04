Глава Госкомитета рассказал британскому журналисту об армянском минном терроре

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На освобожденных от оккупации территориях установлено 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов, жертвами которых стали более 350 человек.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в интервью независимому британскому журналисту Полу Болдуину.

Он сказал, что установленные армянами мины замедляют процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Гусейнов также отметил, что на освобожденные территории уже переселено около 8000 человек, и продолжаются работы по безопасному возвращения бывших вынужденных переселенцев.