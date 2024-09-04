Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие |
В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона |
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео) |
Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении |
Наш пловец стал бронзовым призером Паралимпиады |
Вучич исключил поставки истребителей Украине |
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения |
Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Главное Общество

Глава Госкомитета рассказал британскому журналисту об армянском минном терроре

Глава Госкомитета рассказал британскому журналисту об армянском минном терроре

На освобожденных от оккупации территориях установлено 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов, жертвами которых стали более 350 человек.

Об этом заявил заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в интервью независимому британскому журналисту Полу Болдуину.

Он сказал, что установленные армянами мины замедляют процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли.

Гусейнов также отметил, что на освобожденные территории уже переселено около 8000 человек, и продолжаются работы по безопасному возвращения бывших вынужденных переселенцев.

Теги:
Из этой рубрики
В регионах страны будет ограничено газоснабжение
Общество

В регионах страны будет ограничено газоснабжение

2024/09/04, 22:31
В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона
Общество

В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона

2024/09/04, 22:08
Глава Госкомитета рассказал британскому журналисту об армянском минном терроре
Общество

Глава Госкомитета рассказал британскому журналисту об армянском минном терроре

2024/09/04, 21:10
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения
Общество

Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения

2024/09/04, 17:18
Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!
Общество

Azercell запускает кампанию «HONOR+SuperSən» к новому учебному году!

2024/09/04, 16:47
Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди
Общество

Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди

2024/09/04, 16:27
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране
Общество

МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране

2024/09/04, 15:46
В Азербайджане появится "маленькая Швейцария": так будет выглядеть поселок Истису (фото)
Общество

В Азербайджане появится «маленькая Швейцария»: так будет выглядеть поселок Истису (фото)

2024/09/04, 15:25
Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу
Общество

Компании в Азербайджане обяжут отчитываться о выбросах в атмосферу

2024/09/04, 15:03