Израильский эксперт: Азербайджан предпочитает высокотехнологичное оружие |
В Баку полиция обезвредила вооруженного организатора наркопритона |
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео) |
Армяне обстреляли наши позиции в Нахчыванском направлении |
Наш пловец стал бронзовым призером Паралимпиады |
Вучич исключил поставки истребителей Украине |
Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения |
Армения начинает пересмотр своей Конституции |
МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране |
Главное Политика

Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность диалога на высшем уровне для укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.

Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.

Теги:
Из этой рубрики
Турция и Израиль могут восстановить отношения
Политика

Турция и Израиль могут восстановить отношения

2024/09/04, 23:22
Турция и Египет подписали 17 соглашений
Политика

Турция и Египет подписали 17 соглашений

2024/09/04, 21:57
Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео)
Политика

Начался визит президента Алиева в Италию (фото, видео)

2024/09/04, 21:23
Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)
Политика

Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

2024/09/04, 21:04
Глава МИД Швеции уходит в отставку
Политика

Глава МИД Швеции уходит в отставку

2024/09/04, 20:50
В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом
Политика

В Ереване подчеркнули стратегический характер сближения с Западом

2024/09/04, 20:06
ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека
Политика

ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека

2024/09/04, 20:02
Лавров предостерег от шуток с "красными линиями" России (видео)
Политика

Лавров предостерег от шуток с «красными линиями» России (видео)

2024/09/04, 20:00
Армения начинает пересмотр своей Конституции
Политика

Армения начинает пересмотр своей Конституции

2024/09/04, 16:28