Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

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Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.

Согласно информации МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность диалога на высшем уровне для укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества между двумя странами.

Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.

Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.