Баку и Минск подчеркнули важность диалога на высшем уровне (фото)

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в Баку белорусским коллегой Игорем Назаруком.
Согласно информации МИД Азербайджана, стороны подчеркнули важность диалога на высшем уровне для укрепления стратегического партнерства и развития сотрудничества между двумя странами.
Обсуждались вопросы взаимодействия в политической, экономической и культурной сферах, а также региональная безопасность.
Была выражена удовлетворенность положительной динамикой развития двусторонних отношений, отмечена деятельность Совместной межправительственной комиссии и перспективы сотрудничества в рамках предстоящей в Азербайджане COP29.
Nazir müavini Samir Şərifovun Belarus Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini İqor Nazaruk ilə görüşünə dair mətbuat məlumatı
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— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) September 4, 2024