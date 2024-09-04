ОЗА: Франция не имеет права говорить о правах человека

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Франция в очередной раз совершила провокацию против Азербайджана. Министерство иностранных дел этой страны в опубликованном 4 сентября предупреждении о поездках в Азербайджан попыталось очернить правовую систему страны и совершить выпад, направленный против территориальной целостности Азербайджана, используя такие выражения, как «нагорно-карабахская автономная область», «прилегающие районы».

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

«Франция, не выполняющая возложенные на нее Уставом ООН обязательства по деколонизации, проводящая политику неоколониализма и тем самым нарушающая основные права миллионов людей, не имеет права говорить о правах человека. В то время как Армения, по крайней мере, на словах признает территориальную целостность Азербайджана, тот факт, что Франция не идет на это, показывает, насколько она предвзято относится к Азербайджану», – говорится в заявлении.