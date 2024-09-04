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В окружении Эрдогана неофициально подтвердили его участие в саммите БРИКС

В окружении Эрдогана неофициально подтвердили его участие в саммите БРИКС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Агентство Bloomberg сообщило ранее со ссылкой на источники, что власти Турции несколько месяцев назад подали заявку на вступление в БРИКС. Согласно сведениям агентства, вопрос расширения объединения может быть рассмотрен на его саммите в Казани 22-24 октября, куда приглашен Эрдоган.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил в среду журналистам, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС, она будет рассмотрена.

Власти Турции пока не подтвердили сообщение Habertürk. Официальный представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя сообщения о подаче Анкарой заявки на вступление в БРИКС, заявил 3 сентября, что Эрдоган неоднократно говорил о желании Турции присоединиться к объединению, но конкретных решений пока нет.

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