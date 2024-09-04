СМИ: Ким казнил десятки чиновников

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын казнил десятки чиновников из-за наводнений, которые охватили в июле и августе значимую часть страны. Об этом сообщает южнокорейский телеканал TV Chosun.

«По-видимому, северокорейские власти в конце прошлого месяца казнили от 20 до 30 человек за неспособность предотвратить ущерб от наводнения, и есть обстоятельства, когда говорят, что среди них была фигура, эквивалентная губернатору провинции», — отмечается в материале.

В частности, чиновники были связаны с бывшим секретарем отделения Трудовой партии Кореи (ТПК) Кан Бон Хуном в провинции Джаган, пострадавшей от наводнений. Ранее он также занимал должность заместителя министра военной промышленности.