Мазахир Панахов о давлении на ЦИК: То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения

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ЦИК примет обращения через 3 дня после решения окружных избирательных комиссий. Об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

Он напомнил, что выборы прошли на 6478 избирательных участках, за процессом наблюдали все наблюдатели. По его словам, в социальных сетях распространилась информация о незначительных инцидентах на участках. «Нарушением можно считать только то, что действительно имело место быть. Дискредитировать выборы из-за отдельных шумных заявлений недопустимо. Выборы прошли на высоком уровне», – сказал он.

Панахов также подчеркнул, что все поступившие обращения будут тщательно расследованы. Он отметил, что на выборах, в которых приняли участие миллионы людей, могут возникать отдельные нарушения, но ЦИК всегда работает по установленным принципам.

«То, что о нас говорят и пишут, не имеет для нас никакого значения. Мы выполняем свою работу на высоком уровне и уверены, что азербайджанское общество это оценит. Кадры, распространённые в соцсетях, будут проверены. Однако, к сожалению, международные организации и обратившиеся часто уклоняются от участия в расследованиях до их завершения», – добавил он.