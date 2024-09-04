Бербок – уходящему Кулебе: «Мало с кем я работала так тесно»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обратилась к уходящему в отставку украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, заявив, что мало с кем работала так тесно, пообещав, что они встретятся, когда «мир и свобода» вернутся в Украину.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«Долгие разговоры в ночных поездах, на G7, на фронте, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Мало с кем я работала так тесно, как с тобой, Дмитрий Кулеба», – написала Бербок.

Глава МИД ФРГ пожелала Кулебе всего наилучшего и заверила, что они «встретятся снова, когда мир и свобода наконец вернутся в Украину».