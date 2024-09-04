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МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране

МИД Азербайджана осуждает решение Франции и напоминает о расизме и дискриминации в этой стране

Решительно осуждаем предупреждение Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно поездок в Азербайджан, в котором содержится ссылка на необоснованные утверждения о том, что французские граждане якобы подвергаются задержанию и преследованию в Азербайджане. Такое необоснованное и предвзятое решение и заявление Франции свидетельствует о намерении этой страны еще больше обострить отношения с Азербайджаном.

Об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде касательно заявления Министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с предупреждением относительно поездок в Азербайджан.

«Нет никаких оснований для утверждений Министерством Европы и иностранных дел Франции о том, что французских граждан задерживают и арестовывают без причины. Это безосновательное заявление является искажением действительности.

В Азербайджане 4 декабря прошлого года по подозрению в совершении деяния, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, был арестован лишь гражданин Франции Мартин Риан.

Кроме того, известно, что за свои действия в бакинском метрополитене был задержан еще один гражданин Франции Клерк Тео Гюго.

Напротив, очевидно, что препятствия, устанавливаемые Францией на поездки азербайджанских журналистов во Францию и даже в другие страны Шенгенской зоны, полностью противоречат «правам человека», которые пропагандирует Франция.

Всем известны нарушения международного права, неоколониальная политика, расизм, дискриминация, исламофобия и ограничение прав человека во Франции, которая озвучивает претензии к судебной власти и правам человека в Азербайджане, пытаясь преподать миру «урок демократии».

Поэтому было бы полезнее, если Франция извлекла уроки из этой деятельности. Еще раз требуем остановить клеветническую кампанию против Азербайджана со стороны Франции», – говорится в заявлении.

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