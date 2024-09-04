В Грузии запретили пропаганду ЛГБТ

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Парламент Грузии на пленарном заседании во втором чтении принял пакет законодательных изменений о запрете пропаганды ЛГБТ. Заседание в прямом эфире транслировалось на сайте законодательного органа.

За изменения проголосовал 81 депутат при кворуме из 50 человек. Против никто не высказался.

Главной целью законопроекта является уточнение вопросов, связанных с браком, усыновлением несовершеннолетних и опекой, использованием медицинских манипуляций для смены пола. 17 мая будет установлен Днем святости семьи и уважения родителей.

Согласно поправкам, вводится запрет на регистрацию каких-либо браков, кроме союза мужчины и женщины, а также на усыновление несовершеннолетних гомосексуальными парами. Вводится запрет на хирургические операции по смене пола, за нарушение которого предусматривается уголовное наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 4 лет. За пропаганду ЛГБТ в учебных заведениях физлица будут штрафоваться на 1,5 тыс. лари (около $532), юрлица – на 4 тыс. лари (более $1,4 тыс.). Вещателям будет запрещено показывать в эфире интимные однополые сцены либо рекламу подобного содержания. За распространение рекламы с темой ЛГБТ физлица будут штрафоваться на 800 лари (около $284), юрлица – на 2,5 тыс. лари (около $886).

Распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола или гомосексуальных отношениях предусматривает штраф в 1 тыс. лари (около $355) для физических и 3 тыс. лари (более $1 тыс.) для юридических лиц. Также будут запрещены публичные собрания или манифестации, нацеленные на популяризацию темы ЛГБТ. Согласно поправкам в уголовный кодекс, нарушения, предусматривающие денежный штраф, также грозят лишением свободы сроком до двух лет.