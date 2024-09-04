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Украинская армия впервые показала работу «Дракона»

Украинская армия впервые показала работу «Дракона»

Украинские военные начали использовать новый дрон «Дракон», который разбрасывает термит — смесь железа и алюминия — над российскими позициями, пишет Bild.

Этот беспилотник не сбрасывает гранаты или взрывчатку, а создает «огненный дождь», поджигая территорию и оружие противника. Температура горения термита достигает 2500 градусов, что позволяет быстро разрушать металлические объекты и боеприпасы.

На видео, опубликованном украинскими военными, видно, как дрон создает пожары и взрывы на российской стороне, показывая его эффективность в боевых условиях.

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