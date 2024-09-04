США решили понять и простить Монголию за визит Путина

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США поддержали Монголию, которая отказалась арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС.

Об этом во время брифинга заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

По его словам, Монголия критически зависит от импорта энергоресурсов: 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии поступают из соседних государств. Эти поставки являются жизненно важными для монгольского народа.

Миллер заявил, что в США понимают положение, в котором находится Монголия. В Госдепе считают, что страна «зажата» между двумя гораздо более крупными соседями — Россией и Китая. Однако американские власти считают важным, чтобы страны продолжали поддерживать верховенство закона во всем мире, заключил представитель Госдепа.