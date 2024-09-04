Премьер Грузии не считает Зурабишвили президентом

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Саломе Зурабишвили фактически не является президентом Грузии после того, как нарушила конституцию.

Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Она не президент. Саломе Зурабишвили не президент Грузии. Она сама признала легитимацию Конституционного суда, когда обратилась в него с иском. И это тот Конституционный суд, который установил, что Саломе Зурабишвили является нелегитимным президентом, что она президент, нарушивший конституцию. Единственное, благодаря чему Саломе Зурабишвили формально сохраняет должность президента, – это поддержка «Нацдвижения» (оппозиционная партия «Единое национальное движение»)», – заявил Кобахидзе на брифинге.