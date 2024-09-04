Новые вызовы для Шольца: АдГ и ССВ захватывают восток Германии

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Итак, свершилось то, что и должно было произойти. Что и прогнозировалось. На региональных выборах в Германии правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила наибольшее количество голосов в Тюрингии, оказавшись на втором месте в Саксонии. Но и это не все. Левый «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), относительно новая партия (ей – менее года), стала третьей. А потому, пусть с явным сарказмом, но и недруги назвали успех, прежде всего правых, «исторической победой в крупнейшей стране Европы под лозунгами возвращения в светлое прошлое, в котором не было ни беженцев, ни войны», но функционировали «традиционные ценности».

Да, рядом с АдГ и ССВ все время шествуют определения «ультра» и «крайне», но вопрос все же несколько в ином: правящая коалиция Германии потерпела сокрушительное поражение на региональных выборах в восточных землях. А вот это – реально историческое поражение. А разве власти не понимали, что они обречены? И для них не стала уроком оплеуха, полученная на летних выборах в Европарламент, когда, несмотря на все препоны, АдГ получила третий результат? С другой стороны, почему плачевная ситуация для Эммануэля Макрона на тех же выборах в Европарламент и на внутрифранцузском поле в аспекте недавних парламентских выборов не стала тревожным звоночком для канцлера Шольца и других лидеров правящей коалиции в Германии?

Как бы то ни было, ряд аналитиков используют словосочетание «тектонический сдвиг устоявшегося порядка» в аспекте местных выборов к Тюрингии и Саксонии, так как их результаты подтвердили европейскую тенденцию с французским прононсом: ведущие страны Европы правеют. И одновременно левеют. Что является уникальной ситуацией для новейшей истории европейского континента, прежде всего в двух ведущих государствах Евросоюза. Следовательно, и в Европе в целом.

Конечно, как подчеркивают отдельные эксперты, результаты выборов в Тюрингии и Саксонии абсолютно бессильны с точки зрения их непосредственного влияния на внешнюю политику Германии в аспекте, скажем, объемов финансовой и военной помощи Украине. Однако речь тут идет, скорее, о тенденции, на что обращают внимание немецкие комментаторы, а именно, в контексте получения значительного числа голосов избирателей в восточных землях страны партиями, ратующими за однозначное прекращение поддержки Берлином вплоть до призывов к началу переговоров о мире между Киевом и Москвой. Элементарно, ССВ получила свои голоса с предвыборной программой, в которой одно из первых мест занимали как раз эти моменты. А результаты выборов, именуемые Сарой Вагенкнехт не иначе, как «референдумом о мире», продемонстрировали полный провал правящей коалиции. Тем более на фоне требований АдГ и ССВ не только о прекращении поставок оружия Украине или снятия санкций с России, но и аннулирования решения официального Берлина о размещении в Германии американских ракет средней дальности.

Конечно, у АдГ будут значительные проблемы с формированием регионального кабинета, так как практически никакие партии не намерены вступать с ними в коалицию. Но их очередной успех многие называют триумфом, в особенности на фоне обнародования результатов ряда опросов, согласно которым АдГ за год до федеральных выборов идут вторыми, вслед за ХДС. А потому лозунги, типа «АдГ – угроза немецкой демократии» или попытки провести параллель между членами этой партии с нацистами, уже, на что обращают внимание наблюдатели, не являются сильнодействующим «политическим противоядием» против «Альтернативы для Германии». Как отмечается, происходит в корне наоборот – когда отказ тех или иных партий сформировать коалицию с АдГ лишь подтверждает «правоту» последней.

Причем что здесь важно… Даже для ХДС, прилично набравшего на выборах в Тюрингии и Саксонии, также потребуется помощь далеко не центристских групп в случае возложения на них формирования кабинета. Кроме того, успех АдГ и ССВ поспособствовал изменению ориентиров у определенного числа членов ХДС как минимум во взглядах на внешнеполитическое поле. Потому ряд авторитетных информационных ресурсов, пусть и не открыто, но лоббирует мысль о необходимости для ХДС, да и для правящей коалиции, сменить в чем-то риторику, в частности, преуменьшив ее «милитаризованный» стиль.

Однако первые лица этих партий будто продолжают жить в летаргическом сне, не переставая строить свои выступления не с точки зрения продвижения собственной идеологии, а исключительно в ракурсе критики оппонентов. Так, тот же Шольц, оценив результаты выборов «горькими», призвал к формированию правительств на местах «без ультраправых». По словам канцлера, «АдГ наносит ущерб Германии, ослабляя экономику и разделяя общество».

Но, как с сарказмом высказалась замглавы АдГ Беатрикс фон Шторх, хотя риторика против этой партии зашкаливает, «за два дня до выборов они начали делать то, о чем мы всегда говорили», подразумевая некоторые решения правительства, направленные на ужесточение законов о мигрантах. В этом же ряду – недавнее решение Берлина резко сократить помощь Украине в 2025-2026 годах, с упором на использование процентов замороженных активов РФ.

Ну а на фоне происходящего эксперты напоминают о предстоящих менее чем через три недели выборах в Бранденбурге (восточная Германия), где итоги многих опросов отдают первенство той же АдГ. Правда, с отставанием от них социал-демократов и ХДС не со смертельными цифрами.

Как бы то ни было, но ситуация в Европе действительно меняется. Как заявляют аналитики, усиление правых и левых на востоке Германии однозначно может «осложнить европейскую политику, еще до конца не расхлебавшую катастрофические итоги парламентских выборов во Франции».

Ждем результатов предстоящих региональных выборов в Бранденбурге.

Теймур Атаев